В России подтвердили предоставление временного убежища Януковичу

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что главк МВД России по вопросам миграции подтвердил предоставление временного убежища его клиенту. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Свидетельство о предоставлении временного убежища было выдано УМФС России по Ростовской области.

Адвокат Януковича напомнил, что ранее украинская Генпрокуратура мотивировала отсутствие продвижения «дела Майдана» (об убийстве десятков человек снайперами во время беспорядков) тем, что не располагала доказательствами нахождения Януковича на территории России. Этим же мотивировались отказы в проведении его допроса и очных ставок с нынешними должностными лицами Украины.

Сердюк отметил, что официальное подтверждение о предоставлении временного убежища опровергает слухи о смене Януковичем гражданства.