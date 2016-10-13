WikiLeaks опубликовал шестую часть переписки главы штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks опубликовал шестую часть конфиденциальных писем председателя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Шестая часть включает в себя около 2 тысяч писем.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж анонсировал публикацию конфиденциальной информации об избирательной компании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Предполагалось, что новые данные станут именно тем «октябрьским сюрпризом», который Ассанж обещал ранее.

Согласно ранее опубликованным письмам, претендент в президенты США Клинтон неоднократно положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине.