Нападение на дочь Емельяненко совершил мужчина славянской внешности

По делу о нападении на дочь многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, президента Союза MMA России Федора Емельяненко ищут мужчину-славянина. Об этом сообщил начальник управления дознания столичного главка МВД Павел Милованов, пишет «Комсомольская правда».

«Нападавший был не кавказской внешности — славянской. Среднего телосложения, среднего возраста. Лица от камер он не прятал. Я надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете какие-то новые подробности. Найти этого человека — вопрос времени», — уточнил полицейский.

О нападении на 16-летнюю дочь Емельяненко Марию стало известно накануне. По ее словам, неизвестный ударил ее в грудь и живот (это данные источников российских информагентств). Девушка попала в больницу, где прошла обследование, сегодня ее выписали.

Нападение произошло на фоне конфликта Емельяненко с руководством Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым. Спортсмен критиковал Кадырова за детские бои в Грозном, в которых участвовали и одержали победу три сына Кадырова. После критики в адрес Емельяненко посыпались угрозы и оскорбления со стороны чеченского руководства.

В Кремле сегодня заявили, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с нападением на дочь спортсмена.