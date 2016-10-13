В центре Москвы пошел первый снег

Сегодня, 13 октября, в столичном регионе начались снегопады: ранее первый снег прошел в Московской области, а теперь и в центре Москвы, передает «Газета.Ru». При этом столбики термометров в столице находятся на отметке в +1°C, так что снежного покрова пока ожидать не стоит.

Между тем синоптики прогнозируют предстоящую зиму в Московской области и Москве достаточно холодной по сравнению с прошлой. В минувшем году первый снег в российской столице пошел примерно в то же время, 7 октября.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российские погодные катаклизмы июля-августа 2010 года (тогда установилась рекордная жара, начались лесные пожары, и над городами навис смог) вошли в первую десятку наиболее смертоносных стихийных бедствий за последние 20 лет.