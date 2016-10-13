Тайский парламент вопреки закону не предложил принцу занять престол

В ходе состоявшегося 13 октября чрезвычайного собрания Национальной законодательной ассамблеи Таиланда парламентарии так и не предложили наследному принцу взойти на престол. Это приглашение должно было поступить ему, согласно законам страны, передает «Интерфакс».

Депутаты ассамблеи объявили девять минут молчания в память о скончавшемся сегодня в возрасте 88 лет короле Таиланда Пхумипоне Адульядете, после чего закончили заседание, так и не сделав наследному принцу Вачиралонгкорну ожидаемого предложения занять престол.

Впоследствии итоги чрезвычайного заседания подвел глава правительства страны Прают Чан-Оча. Он пояснил журналистам, что формальная процедура, начинающаяся с предложения принцу взойти на престол, отложена по его же причине: наследник попросил не спешить и дать ему время «скорбеть вместе с нацией».

«Дайте нам возможность выбрать правильное время», — призвал журналистов премьер-министр Таиланда.

С завтрашнего дня, 14 октября, в стране начинается траур продолжительностью в один год. На 30 дней отменены все развлекательные мероприятия и будут приспущены государственные флаги.