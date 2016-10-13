Юрмальская дума сняла мэра с должности из-за уголовного дела

Дума латвийского города Юрмалы провела внеочередное заседание по вопросу о досрочном отстранении от должности мэра Гатиса Труксниса, передает РИА Новости. «Во время заседания Трукснис был отправлен в отставку», — уточнили в городском самоуправлении.

За сохранение Труксниса на должности мэра проголосовали шестеро его однопартийцев из Союза «зеленых» и крестьян, но восемь депутатов юрмальской думы выступили против. Сам градоначальник хоть и имел право голоса, но не решился им воспользоваться.

Отметим, что это уже второй случай снятия Труксниса с поста председателя городского самоуправления. Предыдущий имел место в апреле 2013 года, когда его обвинили в финансировании саморекламы деньгами налогоплательщиков и вынесли вотум недоверия.

Сейчас Трукснис проходит подозреваемым по уголовному делу о противозаконном финансировании политических партий. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией отказалось выносить в отношении мэра Юрмалы какие-либо решения, поэтому его судьбу на должности градоначальника пришлось решать депутатам.

Многие ожидали, что Трукснис, попав под подозрение в серьезном преступлении (максимальное наказание за него достигает двух лет лишения свободы), сам подаст в отставку, но мэр Юрмалы заявил о своей невиновности.