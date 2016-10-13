СМИ сообщили о новых обвинениях в адрес Трампа в домогательствах

Еще две женщины обвинили кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он «неподобающим образом касался» их. Об этом сообщает газета The New York Times.

74-летняя Джессика Лидс рассказала, что около 30 лет назад летела в Нью-Йорк, в самолете женщина сидела рядом с Трампом. По ее словам, приблизительно через 45 минут после взлета он начал к ней приставать.

«Он был, как осьминог. Его руки были везде», — вспоминает женщина. Лидс утверждает, что была вынуждена пересесть в хвостовую часть лайнера.

В 2005 году Рейчел Крукс работала секретарем в компании Bayrock Group. Офис располагался в небоскребе Trump Tower на Манхеттене, поэтому, встретив однажды Трампа около лифта, она представилась. Пожав девушке руку, миллиардер не отпустил ее и поцеловал в щеку. Затем, как рассказал Крукс, поцеловал в губы.

«Это было очень неуместно», — заявила изданию девушка.

Трамп заявил газете, что «такого никогда не было».

«Вся эта статья выдумка. Опасно для The New York Times заниматься полностью лживыми, скоординированными усилиями по очернению репутации господина Трампа на данную тему. Возвращаться на десятки лет назад в попытке оклеветать господина Трампа, — это попытка опошлить понятие сексуального насилия, которая демонстрирует, как низко готовы действовать СМИ, чтобы предопределить результаты настоящих выборов», — сказано в заявлении предвыборного штаба Трампа.