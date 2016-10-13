Ушаков отказался комментировать информацию о своей возможной отставке

Помощник президента России Юрий Ушаков не прокомментировал «слухи» о своей возможной отставке. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я слухи не комментирую, и вообще в администрации не принято слухи комментировать», — сообщил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об отставке помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, заверив, что они оба работают на своих местах, и им «это нравится». При этом Песков подчеркнул, что он не комментирует слухи.

Из публикации «Коммерсанта» стало известно о возможном назначении Пескова помощником Путина. О возможных перестановках заговорили из-за вероятной отставки Ушакова после 70-летнего юбилея.