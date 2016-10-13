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13 октября 2016, 19:13
Алишер Усманов Узбекистан

Усманова связали с переделом власти в Узбекистане

Алишер Усманов
Алишер Усманов
Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Вероятный будущий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет вынужден согласовывать свои решения с двумя чиновниками — главой Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым и премьер-министром Рустамом Азимовым, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Мирзиеев будет во многом номинальной фигурой, согласованной двумя «враждующими кланами» республики.

Также, по данным агентства, на узбекскую политику влияет также российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. Его частный самолет последнее время часто видят в аэропорту Ташкента.

Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря. Они были назначены после смерти Ислама Каримова, который управлял страной с 1989 года.

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