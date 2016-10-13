СМИ сообщили о задержании экс-директора ВАСО по подозрению в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против бывшего руководства Воронежского авиационного завода (ВАСО), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным СМИ речь идет о выделенных на серийное производство самолета Ан-148 21 млн рублей, похищенных через подставную фирму.

Экс-директор ВАСО Виталий Зубарев взят по домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Главный фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы в Воронежском авиастроительном обществе (ВАСО) Виталий Зубарев взят под домашний арест», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, фигурантами уголовного дела также являются его советник по техническому развитию и куратор проекта Воронежского авиатехнопарка Александр Лисицын и заместитель Александр Ткачев.