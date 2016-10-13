Устроивший резню в семье самарский подросток признан невменяемым

15-летний подросток, в марте забивший ножом отца и ранивший младшую сестру с матерью, признан невменяемым по решению Кировского районного суда Самары, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Соответственно, от уголовной ответственности подсудимого освободили.

«Согласно заключению указанной экспертизы несовершеннолетний нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении следственного управления.

Напомним, преступление было совершено 13 марта: в семье возникла бытовая ссора, в ходе которой 15-летний юноша схватил нож и несколько раз ударил им своего отца, который скончался от полученных ранений. После этого подросток совершил нападение на 37-летнюю мать и 13-летнюю сестру, ранив обеих в живот. Они были госпитализированы, но выжили.

Полиция задержала несовершеннолетнего в тот же день, и на допросе он полностью признал свою вину. Объясняя мотивы преступления, подросток сказал, что родители ругали его за недостаточно высокие оценки в лицее.