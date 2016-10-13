Вьетнам отказался размещать иностранные военные базы

Официальный представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь заявил, что его страна не позволит размещать на своей территории военные базы иностранных государств. Об этом пишет Reuters.

«Политика Вьетнама заключается в том, чтобы не объединяться с кем-либо против третьей страны. Мы так же не позволим другим государствам размещать во Вьетнаме свои военные базы», — сообщил он.

7 октября замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что ведомство прорабатывает вопросы возвращения на Кубу и во Вьетнам, где в советское время располагались российские военные базы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал возможное размещение российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме с последними изменениями в международной обстановке и режиме международной безопасности.