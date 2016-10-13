Чудо-женщина станет почетным послом ООН

Чудо-женщина, персонаж комиксов издательства DC Comics, примет звание почетного посла ООН по борьбе за права женщин и девочек, сообщает Neva Room.

Церемония пройдет 21 октября в Нью-Йорке и будет приурочена к 75-летию первого появления персонажа на страницах комикса All Star Comics №8. Ожидается, что о присуждении звания на вечере объявит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В церемонии примут участие президент DC Entertainment Дайан Нельсон, а также другие гости. По информации сайта Comic Book Resources, ожидается появление актрис, исполнявших роль супергероини в разные годы, в том числе Линды Картер, актрисы из классического сериала 1975-1979 гг.

Чудо-женщину на большом экране можно будет увидеть в следующем году в одноименном фильме, а также в совместной картине персонажей комиксов DC «Лига Справедливости».