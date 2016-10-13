На российского военного в Гюмри напали с ножом

В армянском городе Гюмри совершено нападение на военнослужащего российской военной базы. Утром 13 октября военный получил ножевое ранение и был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Пострадавшему 24 года, его имя и звание не приводятся. По данным пресс-службы медцентра Гюмри, пострадавшего прооперировали и уже перевели в палату.

Следственные органы Армении ищут всех причастных к инциденту.

В Гюмри развернута 102-я российская военная база.

Широкую известность получило убийство семьи из этого города российским военным Валерием Пермяковым в январе 2015 года.