США уничтожили три РЛС в Йемене в ответ на обстрел эсминца

Вооруженные силы США уничтожили в Йемене три радиолокационные станции (РЛС), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

«Сегодня рано утром по местному времени США нанесли удары по трем РЛС, расположенным на подконтрольной хуситам территории на йеменском побережье Красного моря», — отметил он.

Источник в Пентагоне также сообщил, что бомбардировка была проведена по приказу президента США Барака Обамы и в соответствии с рекомендациями министра обороны Эштона Картера и главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Напомним, 9 октября эсминец ВМС США USS Mason подвергся ракетному обстрелу у берегов Йемена с территории, занятой повстанцами-хуситами. По кораблю было выпущено две ракеты, однако ни одна из них не достигла цели.