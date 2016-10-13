Захарова выразила надежду на повышение интеллекта американских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге по актуальным вопросам международных отношений и внешней политике России заявила, что уходящая администрация США применяет в отношениях с Москвой «тактику выжженной земли». Об этом сообщает RT news.

«Это очень опасная политика. Она чревата негативными последствиями для международной стабильности. И, конечно, всё это до добра не доведёт», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что иллюзии о возможности давления на Россию давно пора оставить, и выразила надежду, что новые американские власти окажутся умнее предыдущих.