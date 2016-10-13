В Татарстане появится город безналичных платежей

Правительство Татарстана совместно с платежной системой Mastercard, Сбербанком и банком «АК Барс» приступило к реализации первого в России проекта «Карта жителя Республики Татарстан» по переводу города на безналичные и бесконтактные расчеты при помощи мультифункциональной карты. Пилотной площадкой стал город Зеленодольск, пишет РИА Новости.

В соответствии с условиями проекта, жители города по желанию и бесплатно получат пластиковые карты, которые содержат платежное, социальное, транспортное приложения и квалифицированную подпись ее владельца. 70% карт выдаст Сбербанк, 30% — «АК Барс».

Сразу при выпуске фиксируется электронная подпись владельца, с помощью это карты врачи скорой помощи смогут оперативно получать нужную информацию о состоянии здоровья пациента.

Подобные карты не нуждаются в перевыпуске — обновления можно будет просто на них записывать.

Терминалами для приема многофункциональных карт, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, оснащены 70% торгово-сервисных точек Зеленодольска.