14 октября 2016, 11:01
Новым послом Турции в России стал экс-помощник генсека НАТО
Турецкие власти официально объявили о назначении Хусейина Дириоза новым послом в России. Об этом пишет официальная газета Resmi Gazete.
Кандидатура Дириоза была предложена еще в июне. После этого требовалось официальное согласование с Москвой.
До этого Дириоз был послом республики в Бразилии, а ранее работал помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию.
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