Новым послом Турции в России стал экс-помощник генсека НАТО

Турецкие власти официально объявили о назначении Хусейина Дириоза новым послом в России. Об этом пишет официальная газета Resmi Gazete.

Кандидатура Дириоза была предложена еще в июне. После этого требовалось официальное согласование с Москвой.

До этого Дириоз был послом республики в Бразилии, а ранее работал помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию.