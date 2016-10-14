Асад рассказал о витающем в воздухе запахе Третьей мировой

Сирийский лидер Башар Асад назвал главным источником проблемы в текущей ситуации терроризм, который сделал ситуацию на мировой арене сродни «холодной войне в стадии развития», пишет взявшая у него интервью «Комсомольская правда».

Корреспондентка газеты спросила у президента Сирии, не считает ли он конфликт в своей стране началом Третьей мировой войны. Асад ответил: «Запах войны, которую вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение».

По словам сирийского лидера, «главная цель (США) — сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе».

Напомним, ранее Reuters сообщил о планах Обамы сегодня, 14 октября, провести встречу со своими ближайшими советниками по международным вопросам, чтобы обсудить различные варианты ответа на эскалацию сирийского конфликта, включая авиаудары по позициям войск Сирии.