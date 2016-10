На трассе между Антальей и Кемером прогремел взрыв

Между Антальей и Кемером в Турции двое террористов запустили три ракеты по рыбацкой деревушке, сообщает Нurriyet.

Одна ракета взорвалась рядом с магазином рыбацких принадлежностей. Представители спецгрупп сообщили, что целью террористов мог быть танкер, который стоит в местном порту.

Полицейские начали спецоперацию, на место прибыли машины скорой помощи и спецтехника. Жертв и пострадавших на данный момент нет.

#Turkey #Antalya - Explosion: first image. Emergency services on scene. No further details at this point. pic.twitter.com/8vYNRN0Hi7