14 октября 2016, 12:13
На трассе между Антальей и Кемером прогремел взрыв
Между Антальей и Кемером в Турции двое террористов запустили три ракеты по рыбацкой деревушке, сообщает Нurriyet.
Одна ракета взорвалась рядом с магазином рыбацких принадлежностей. Представители спецгрупп сообщили, что целью террористов мог быть танкер, который стоит в местном порту.
Полицейские начали спецоперацию, на место прибыли машины скорой помощи и спецтехника. Жертв и пострадавших на данный момент нет.
#Turkey #Antalya - Explosion: first image. Emergency services on scene. No further details at this point. pic.twitter.com/8vYNRN0Hi7— Terror Events (@TerrorEvents) 14 октября 2016 г.
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