Порошенко поздравил военных видеозаписью их разгрома под Дебальцево

Украинский лидер Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook патриотический видеоролик, приуроченный ко Дню защитника Украины (государственный праздник, который отмечается в стране 14 октября). При этом в ролике использованы кадры с российской бронемашиной БМП-3, пишет «Русское оружие».

Речь идет о фрагментах рекламного ролика, снятого в России в 2014 году. В одном случае (самое начало ролика) показана пушка БМП-3 крупным планом, в другом — сама машина (однако тут в версии, опубликованной Порошенко, появляется украинский флаг).

Также блогеры отметили в ролике «кадры разгрома частей ВСУ под Дебальцево и демонстрации техники советского изготовления — самоходной гаубицы "Мста-С", вертолетов Ми-24, Ка-29 и так далее». Получается, президент Украины поздравил защитников Отечества видеозаписью разгрома украинской военной техники под Дебальцево.

Этот видеоряд Порошенко снабдил своим комментарием, в котором напомнил, что украинские вооруженные силы — главный гарант страны, который «куда серьезнее, чем Будапештский меморандум». Украинский лидер напомнил о наличии «внешней угрозы», которая «ускорила процесс формирования современной украинской политической нации на основе патриотизма».