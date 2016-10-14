14 октября 2016, 19:54
Усэйн Болт объявил о скором завершении карьеры
Девятикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира в соревнованиях спринтеров Усэйн Болт в скором времени завершит спортивную карьеру.
Об этом он заявил в программе Smile Jamaica — утреннем шоу на ямайском ТВ, сообщила в твиттере представительница телеканала.
«Забег Racers Grand Prix 2017 на Ямайке будет последним для Усэйна Болта, как он сообщил», — напасала Клэр Грант.
Racers Grand Prix 2017 will be @usainbolt last competitive run in Jamaica he says. @Smilejamtvj— Claire C. Grant (@TVJGM) 14 октября 2016 г.
Сам Болт ретвитнул это сообщение.
«Вау, — написал он, — после всех этих лет последний забег на Ямайке, где все начиналось».
Wow.. after all these years one last run in Jamaica.. where it all started https://t.co/ur9yBijnmz— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 14 октября 2016 г.
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