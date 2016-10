Усэйн Болт объявил о скором завершении карьеры

Девятикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира в соревнованиях спринтеров Усэйн Болт в скором времени завершит спортивную карьеру.

Об этом он заявил в программе Smile Jamaica — утреннем шоу на ямайском ТВ, сообщила в твиттере представительница телеканала.

«Забег Racers Grand Prix 2017 на Ямайке будет последним для Усэйна Болта, как он сообщил», — напасала Клэр Грант.

Racers Grand Prix 2017 will be @usainbolt last competitive run in Jamaica he says. @Smilejamtvj

Сам Болт ретвитнул это сообщение.

«Вау, — написал он, — после всех этих лет последний забег на Ямайке, где все начиналось».

Wow.. after all these years one last run in Jamaica.. where it all started https://t.co/ur9yBijnmz