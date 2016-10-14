Индийца посадили на полгода за сообщение о бомбе в лайнере «Аэрофлота»

39-летнего гражданина Индии приговорен женевским судом к шести месяцам тюремного заключения за ложное сообщение о бомбе, заложенной на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылетать из Женевы в Москву, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря женевской прокуратуры Генри делла Каза.

В беседе с журналистами он уточнил, что индийца признали виновным в нарушении 258-й статьи Уголовного кодекса Швейцарии (запугивание населения с использованием угрозы или извращением факты о якобы имеющейся опасности для жизни, здоровья или собственности). Генри делла Каза отметил, что осужденный имеет право обжаловать вынесенный приговор.

Напомним, инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел накануне, 13 октября. Около 14:00 в полицию Женевы поступила информация о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту авиалайнера «Аэрофлота», который должен был совершить рейс 2381. В салоне были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых бомбу не обнаружили.

Пассажиров сняли с борта и доставили в терминал, где осуществили дополнительный личный досмотр и проверку багажа, после чего отправили в Москву следующим рейсом той же авиакомпании. Параллельно велись мероприятия по установлению личности звонившего, который вскоре был задержан полицией.