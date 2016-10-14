Мутко пообещал матч между футбольными сборными России и Бразилии

Российский футбольный союз договорился с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча. Об этом сообщил министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко, передает ТАСС.

По его словам, конкретная дата встречи сборных России и Бразилии зависит от графика бразильцев.

«У нас есть только две даты следующего года — март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности», — заявил министр.

Предполагается, что игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

В Бразильской конфедерации футбола агентству сообщили, что сборная страны готова сыграть с россиянами и выставить самый сильный состав.

«Нам нравится эта идея, мы хотим сыграть в Москве. Теперь я должен поговорить с тренером сборной Бразилии и с людьми из федерации. Думаю, никаких проблем не возникнет», — вице-президент конфедерации Фернандо Сарни.