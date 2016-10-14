МВД завело дело о мошенничестве в московском ЖК «Царицыно»

По итогам обращения одного из дольщиков жилого комплекса «Царицыно» в Москве к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву Служба экономической безопасности ведомства завела уголовное дело по факту нарушения прав покупателей квартир, передает РИА Новости.

После того как дольщик пожаловался министру на личном приеме, была инициирована проверка ЖК «Царицыно», в ходе которой «выявлены факты нарушений взятых обязательств по строительству жилого комплекса» — в частности, нецелевое использование денег дольщиков и несоблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Это, как сообщили в МВД «повлекло за собой нарушение прав более тысячи дольщиков».

В сообщении правоохранительного ведомства отмечается, что уголовное дело возбуждено по 159-й статье УК РФ — о мошенничестве.