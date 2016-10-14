Жена президента Нигерии потребовала сменить состав правительства
Аиша Бухари — супруга президента Нигерии Мохаммаду Бухари — предупредила, что не будет поддерживать его на следующих президентских выборах, если глава государства не изменит состав правительства. Об этом она сообщила BBC.
Речь идет о выборах 2019 года. По словам Аиши Бухари, ее муж еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру.
«Но я уже решила как его жена, что если дела будут идти так же до 2019 года, то я не буду выходить на улицы и участвовать в кампании, и просить каждую женщину проголосовать, как я это делала раньше», — предупредила она.
По мнению Аиши Бухари, президент Нигерии не знает 45 из 50 людей, которых он недавно назначил.
«И я их также не знаю, несмотря на 27 лет брака», — отметила первая леди Нигерии.
По ее словам, эти люди не разделяют взглядов президента и были назначены под влиянием лоббистов.