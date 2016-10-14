В ДНР рассказали об иностранных наемниках в подбитом вертолете ВСУ

В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предположили, что в подбитом ополченцами вертолете силовиков Украины могли находиться иностранные наемники. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«По предварительной информации, в сбитом вертолете были иностранные наемники — инструкторы из НАТО. Район падения оцеплен несколько дней, сотовая связь выключена», — цитирует агентство представителя минобороны ДНР.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что военные подразделения республики подбили вертолет ВВС Украины, пытавшийся атаковать сепаратистов. После этого вертолет приземлился на украинской территории.

Официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко опроверг эту информацию.

Позднее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки сепаратистов в Донбассе, заявил, что в район города Волноваха прибыли украинские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1».