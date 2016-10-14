Эксперт Алексей Муравьев: Канал патриарха в Telegram мог быть открыт ради сохранения паствы

Информационный канал патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Telegram, вероятно, открыт для предотвращения потери церковью паствы. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя сообщения о появлении инфоканала.

«Конечно, об этом лучше спрашивать у представителей церкви — как они понимают ситуацию. Я не очень хорошо представляю, зачем это делается. Вероятно, для того, чтобы предотвратить потерю пасты. Других вариантов мне в голову не приходит», — объяснил Алексей Муравьев.

Он подтвердил, что знает о существовании персональных страниц патриарха в социальных сетях, и допустил, что все эти шаги принимаются для того, чтобы поддержать связи церкви с молодежью. «Думаю, подобные решения могут приниматься, потому что молодежь уходит из церкви. В попытке предотвратить это так и делают», — сказал Муравьев.

О том, что пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла открыла инфоканал в Telegram, сообщается на сайте Русской православной церкви. Подписчики канала смогут «получать самые свежие новости о жизни и служении святейшего патриарха Кирилла».

Сервис Telegram предназначен в первую очередь для пользователей мобильных устройств. Однако, как отмечает пресс-служба патриарха, приложение можно установить и на персональные компьютеры. Она также приводит ссылку на сайт, где можно найти программу для скачивания.

Напомним, в конце июля РПЦ объявила, что запустит собственный мессенджер. Создание приложения благословил патриарх. По замыслу авторов идеи, сервис удовлетворит потребности верующих в «интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с церковью».