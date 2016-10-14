Экспертиза «Полит.ру»: Идея повышения налога на землю с неоформленными постройками актуальна

Идея повышения налога на земельные участки с незарегистрированными строениями сейчас очень актуальна. Такое мнение высказала «Полит.ру» Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, комментируя информацию о такой идее.

«Чтобы привлечь налогоплательщиков к уплате налога на имущества со зданий и строений, находящихся на земельных участках, которые оформлены в собственность, существует несколько методов, апробированных в международной практике. Один из них – это тот, который предложило правительство Московской области, а именно: учесть те участки, на которых в результате полевых обследований были обнаружены здания, строения и сооружения, и привлечь собственников этих земельных участков к уплате налога в увеличенном размере.

Может быть так, что земельный участок принадлежит одному собственнику, а строение на нем – другому. В этом случае инициатива правительства Московской области также реализуется без больших проблем: один собственник по отношению к другому собственнику или пользователю в порядке регресса предъявит эти расходы, и тогда сумма налога будет уплачена. Либо же собственник земельного участка, в конце концов, зарегистрирует свои права на здание, строение или сооружение и будет уплачивать тот налог, который ему будет исчислен государством.

Можно было бы действовать и иначе, уже сложнее: в результате полевых обследований на глазок сделать примерную оценку строения, и тогда собственник земельного участка должен был бы опровергнуть эту оценку, обжаловав ее, и все равно зарегистрировать свои права, либо уплатить.

Вообще, законных вариантов привлечь к уплате налога с этих зданий, строений и сооружений не очень много, но это нужно делать. Потому что соседи собственников этого участка, возможно, уже уплачивают налог – и тогда ситуация несправедлива: одни уплачивают, другие – нет. Получается, что инфраструктура муниципалитета развивается за счет одного собственника, а другой на этом паразитирует. Ведь налог на имущество – это, по сути, доходный источник бюджета для регионов и муниципалитетов, и если ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, не будет изменена, то это будет очевидно несправедливо. На одних ложится бремя, а на других – нет, и просто потому, что они не идут и не регистрируют свои права.

Может быть и иная ситуация: скажем, у человека на участке есть объект незавершенного строительства, но нет денег на завершение, и из-за этого он не оформляет этот объект. Но у нас по закону и объект незавершенного строительства также может быть оформлен и на него могут быть получены права собственности. Просто оценка этого объекта будет меньше, чем у завершенного. Словом, в любом случае собственникам пора пойти и зарегистрировать свои права на то, что у них есть, будь то объект незавершенного строительства или же завершенного.

Есть третий крайний случай – можно признать эти постройки бесхозяйными объектами. Но это проблематично, если они стоят на земле, которая кому-то принадлежит. Но гражданское законодательство знает понятие бесхозяйного объекта и процедура признания строения таковым существует. Это делается через суд.

Все варианты, которые более или менее реализуемы на сегодняшний день. Так что, конечно, инициатива властей Московской области сейчас актуальна. Вопрос лишь в том, каким может быть такое повышение: в пять раз, в три раза, еще во сколько-то – это уже решат депутаты. Возможно, и федеральное правительство выступит с каким-то мнением по этому поводу. Но вопрос о регистрации собственности и уплаты налога в любом случае нужно решать именно в силу того, что несправедливо, чтобы одни уплачивали налог, а другие – нет. Тех, кто его не платит, но должен, следует привлечь к налогообложению. Инициатива властей Подмосковья как раз и направлена на решение этой проблемы», – сказала Наталья Корниенко.

О том, что в правительстве Московской области подготовили законопроект, согласно которому налог для владельцев земельных участков с неоформленными строениями может увеличиться в пять раз, сообщила 14 октября газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, эту инициативу с одобрением встретили в Госдуме.