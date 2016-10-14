В крупной аварии близ Беслана обвинили водителя автобуса

Виновником аварии пассажирского автобуса и автовоза на трассе недалеко от Беслана, по всей видимости, был водитель автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

По словам полицейских, ДТП произошло на хорошо освещенном участке федеральной трассы. Автобус врезался в автовоз, стоявший на обочине. Тормозного пути на месте аварии нет, при этом не заметить автовоз, считают в полиции, было невозможно.

Авария произошла около 4 часов утра. Пассажирский автобус марки «Мерседес», следовавший из Москвы в Армению, столкнулся с автовозом «Скания».

В результате 5 человек погибли, 27 были ранены, сообщает главк МЧС Северной Осетии.

На базе Дома культуры Беслана развернут пункт временного размещения для попавших в аварию.