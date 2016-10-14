В Крым прибыла делегация итальянских депутатов и бизнесменов

В Крым прибыла группа депутатов региональных советов и бизнесменов из Италии, передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» (ЯМЭФ) Андрея Назарова.

По его словам, визит носит знаковый характер и демонстрирует интерес к Крыму со стороны делового сообщества Италии — даже несмотря на действующие в отношении него санкции.

Делегация приехала в полном составе (18 человек из пяти регионов Италии) и добралась благополучна. На официальную часть визита отводится три дня, до 16 октября.

Программа пребывания итальянцев в Крыму насыщенная — в нее включены встречи с первыми лицами республики и Севастополя, деловые переговоры, посещение предприятий, знакомство с реализуемыми на полуострове проектами в сфере бизнеса, а также подписание соглашений.