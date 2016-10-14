СМИ анонсировали увольнение еще 10 тысяч сотрудников Deutsche Bank

Крупнейший в Германии финансовый конгломерат Deutsche Bank может сократить еще 10 тысяч сотрудников. Об этом на закрытом совещании заявил финансовый директор банка Маркус Шенк, передает Reuters со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече.

Он рассказал, что совещание проходило в сентябре. Тогда Шенк заявил, что сокращение может понадобиться в случае уплаты 14 млрд долларов штрафов и кризиса доверия к банку у инвесторов.

Штраф банку выписали в Минюсте США, признав нарушения в продаже ипотечных продуктов.

Сокращение персонала, если такое решение будет принято, займет годы. При этом оно может показать инвесторам желание банка сократить свои расходы, отмечает агентство.