СМИ назвали имя нового заместителя главы аппарата Госдумы

Главой аппарата Государственной Думы станет Игорь Дивейкин, который ныне является заместителем главы управления президента по внутренней политике (УВП), курирующий работу с регионами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источнике в Кремле и Госдуме.

При этом еще один собеседник агентства отметил, что никаких документов об отставке Дивейкина он не видел, и рассказал, что Дивейкин работает на прежнем месте и выполняет необходимые поручения в поле своей компетенции.

Однако представитель аппарата нижней палата утверждает, что Игорь Дивейкин уже написал заявление об увольнении и в скором времени станет руководителем управделами аппарата Госдумы РФ.

Дивейкин работал в службе безопасности президента. Его переход на новую должность продолжит кадровые перестановки наряду с избранием спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также назначения первым замглавы Администрации президента (АП) Сергея Кириенко.

Ранее Володин заявлял о необходимости налаживания более эффективной работы аппарата. «Надо, чтобы аппарат работал на депутатов, а не наоборот», — подчеркивал спикер.