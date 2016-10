Боб Дилан проигнорировал присуждение Нобелевской премии

Американский блюзовый музыкант Боб Дилан провел концерт в Лас-Вегасе, никак не упомянув присуждение ему Нобелевской премии по литературе, пишет The Guardian.

75-летний Дилан во время выступления практически не обращался к залу. В конце концерта его вызвали на бис, и он исполнил песню Фрэнка Синатры Why try to change me now.

Накануне Нобелевский комитет не смог связаться с музыкантом. «Мы связались с его агентом. Но Боб Дилан спал перед концертом, поэтому лично с ним мы поговорить не смогли», — сообщили в Шведской академии, которая вручает Нобелевские премии (цитата по ТАСС).

Премия по литературе за 2016 год была присуждена Дилану за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».