Социологи отметили рост рейтинга ЕР после выборов в Госдуму

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса «Электоральные рейтинги после выборов».

Согласно представленным данным опроса россиян, рейтинги парламентских партий после прошедших 18 сентября выборов в Госдуму растут, при этом доля тех респондентов, кто еще не определился с политическими предпочтениями, сократилась.

«Федеральные выборы в Государственную думу VII созыва побудили россиян определиться со своими предпочтениями — "Единая Россия" растет, остальные парламентские партии также показывают некоторый рост или демонстрируют стабильность, подтверждая свой "думский" статус», — сообщает ВЦИОМ.

«Единую Россию» поддерживают 44,6% опрошенных россиян против 39,3% за две недели до выборов. Отмечается, что по итогам выборов 2011 года наблюдалась обратная динамика, когда рейтинги партии упали с 41% до голосования до 34,4% три недели спустя.

Партию ЛДПР поддерживают 13,7% респондентов. Перед выборами этот показатель был на уровне 12%. КПРФ — 8,4% против 7,4% до 18 сентября. Рейтинг «Справедливой России» составляет 6,3%. За неделю до выборов он был также на уровне 6,3%, затем снизился до 5%.

«Данные исследований ВЦИОМ показывают, что укрепление связки между "Единой Россией" и Владимиром Путиным перед выборами оказалось эффективным. После выборов рейтинг партии не просто сохранил позиции, а вернулся к росту. Очевидно, что думское большинство сегодня опирается на реальную поддержку большинства избирателей, теперь перед партией стоит задача не растерять поддержку, показать эффективную работу», — пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опросы ВЦИОМ проведены в 2011 и 2016 годах. Опрошены 1600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.