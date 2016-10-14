СМИ сообщили об эвакуации 300 человек из ТЦ в Москве после звонка о бомбе

Более 300 человек эвакуировали из торгового центра «12 месяцев» на востоке Москвы после анонимного сообщения о заложенной бомбе. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

«После звонка с угрозой взрыва из здания ТЦ по адресу: улица Хабаровская, дом 15 — выведены более 300 человек», — рассказал он.

По его словам, торговый центр сейчас обследуют сотрудники оперативных служб.