14 октября 2016, 14:37
СМИ сообщили об эвакуации 300 человек из ТЦ в Москве после звонка о бомбе
Более 300 человек эвакуировали из торгового центра «12 месяцев» на востоке Москвы после анонимного сообщения о заложенной бомбе. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
«После звонка с угрозой взрыва из здания ТЦ по адресу: улица Хабаровская, дом 15 — выведены более 300 человек», — рассказал он.
По его словам, торговый центр сейчас обследуют сотрудники оперативных служб.
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