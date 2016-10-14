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14 октября 2016, 18:45
происшествия Пулково Санкт-Петербург телефонный терроризм

Сообщение о минировании аэропорта Пулково оказалось ложным

«Пулково»
«Пулково»
Flickr/akozlov

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского аэропорта Пудково Игорь Лаптев сообщил, что информация о заложенном взрывном устройстве на его территории оказалась ложной. Об этом пишет RT. 

«В 17:30 мероприятия по безопасности закончились, аэропорт восстанавливает свою работу», — сказал Лаптев, подчеркнув, что бомбы найдено не было. 

Как сообщалось ранее, в связи с поступлением сообщения об угрозе взрывного устройства проведена эвакуация здания терминала.

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