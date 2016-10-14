Сообщение о минировании аэропорта Пулково оказалось ложным

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского аэропорта Пудково Игорь Лаптев сообщил, что информация о заложенном взрывном устройстве на его территории оказалась ложной. Об этом пишет RT.

«В 17:30 мероприятия по безопасности закончились, аэропорт восстанавливает свою работу», — сказал Лаптев, подчеркнув, что бомбы найдено не было.

Как сообщалось ранее, в связи с поступлением сообщения об угрозе взрывного устройства проведена эвакуация здания терминала.