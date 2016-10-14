МЭР выразило надежду на повышение рейтинга России по версии Fitch

Представитель Минэкономразвития РФ заявил, что на данный момент показатели развития национальной экономики позволяют надеяться на повышение инвестиционного рейтинга страны агентством Fitch, передает ТАСС.

«Исходя из динамики российских еврооблигаций, инвесторы уже давно оценивают Россию как страну с рейтингом инвестиционного уровня», — заявил специалист МЭР.

В предыдущий раз Fitch пересматривало рейтинг российских бумаг в апреле, подтвердив негативный рейтинг на инвестиционном уровне ВВВ- с негативным прогнозом из-за риска резкого уменьшения золотовалютных резервов, изменения внешнеторгового баланса, низкой стоимости нефти и обесценивания реального обменного курса рубля.

Кроме того, эксперты рейтингового агентства намекали на то, что не ожидают каких-либо принципиальных перемен после выборов в России, поскольку считали их результаты предсказуемыми и не способными сказаться на политической ситуации.

При этом два других крупнейших рейтинговых агентства — S&P и Moody's — присвоили российским государственным бумагам спекулятивный уровень.