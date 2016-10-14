ФНС Москвы вызвала на прием владельцев счетов в иностранных банках

Московская территориальная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) начала рассылать постоянно живущим за границей россиянам, которые подали уведомления о наличии у них банковских счетов за границей, письма с требованиями лично явиться в налоговую. С текстом одного из таких посланий ознакомился «Интерфакс».

Письма с требованием прийти к налоговикам отправлены владельцам счетов в иностранных банках, не сдавшим годовой отчет за минувший год. При этом Федеральная налоговая служба, осуществляя рассылку, апеллирует к закону «О валютном регулировании и валютном контроле».

В ФНС пояснили, что рассылка проводится с целью сообщить налогоплательщикам о возможном нарушении ими российского законодательства. В тексте письма содержится предупреждение о том, что в случае неявки адресата в налоговую ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей (для физических лиц) или от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц.

Действующее законодательство РФ обязывает валютных резидентов в течение месяца сообщать в ФНС об открытии счетов в зарубежных банках и ежегодно подавать нотариально заверенный отчет о движении средств на этих счетах. Ранее — до 2016 года — такая обязанность возлагалась только на юридических лиц.