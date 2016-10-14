Минфин выпустил игру с разоблачением мифов о российской экономике

Министерство финансов России выпустило игру-тест, которая объясняет бюджетную политику ведомства. Игра доступна для скачивания на сайте министерства.

Она состоит из двух разделов: «Бюджетный пазл» (там нужно собрать простой пазл из процентов бюджета) и «Мифы о государственных финансах» (викторина с ответами да/нет).

Как пишет РБК, игра была представлена на Московском финансовом форуме еще в сентябре. По данным Минфина, она пользовалась «большой популярностью».

В викторине 10 вопросов. Минфин в них объясняет, почему нельзя просто печатать деньги и увеличивать госрасходы, в том числе повышать пенсии.

Один из «мифов», которые пытается развеять Минфин, — то, что военные расходы стимулируют рост экономики. Минфин объясняет, что траты на оборону непроизводительны. «В отличие от трактора создание танка не позволяет нарастить экономике выпуск в будущем», — сообщает ведомство.