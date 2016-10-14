СМИ узнали о переговорах «Газпрома» по сделке с антимонопольщиками ЕС

«Газпром» и российское правительство ведут переговоры с Еврокомиссией по условиям присутствия на европейском рынке, сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры касаются претензий европейского антимонопольного ведомства к российской компании. Ей вменяют в вину ограничение конкуренции на европейском рынке (из-за запрета на реэкспорт российского газа) и демпинг на рынках Восточной Европы.

Как ожидается, если стороны придут к соглашению, «Газпром» изменит свой подход к ведению бизнеса в ЕС и избежит штрафов до 10% годового оборота компании в Европе.

Также в ЕС настаивают на отвязке цены на газ от стоимости нефти. При этом Еврокомиссия может разрешить «Газпрому» договариваться о различной цене на газ для разных стран ЕС.