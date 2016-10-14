За банку с золотом амурчанину грозит пять лет

За незаконное хранение и перевозку 880 граммов золота перед судом предстанет житель Зейского района Амурской области, сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, в июле 2016 года житель Зейского района обнаружил около лесного массива в районе реки Большая Эракигра Зейского района Зейского района банку, в которой находилось более 880 граммов шлихового золота», — сообщает прокуратура.

Мужчина спрятал найденное в своей машине и позже отправился в город Зея, чтобы продать золото. 7 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли драгоценный металл общей стоимостью более 2,4 миллиона рублей.

13 октября уголовное дело было направлено в Зейский районный суд. По закону мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы.