В Орле открыли памятник Ивану Грозному

14 октября в Орле состоялась церемония открытия памятника основателю города Ивану Грозному, сообщает «Интерфакс». Его открытие приурочено к православному празднику, Покрову Пресвятой Богородицы.

«Иван IV Грозный — одна из наиболее противоречивых и вместе с тем выдающихся фигур отечественной истории. За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства. (...) Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня — это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», — заявил на церемонии открытия министр культуры РФ Владимир Мединский.

Установлен памятник был 3 октября недалеко от Богоявленского собора, на стрелке слияния рек Оки и Орлика. Первоначально памятник планировалось установить около ТЮЗа, но власти отказались от этого решения из-за протестов общественности, посчитавшей Грозного неоднозначной исторической личностью.