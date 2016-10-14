Новый генсек ООН призвал к сближению РФ и США

Избранный генсек ООН Антониу Гутерреш выразил готовность работать над сближением России и США. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, «США и Россия являются абсолютно [точно] центральными странами в сегодняшнем мире».

«Я буду всегда воодушевлять эти две страны, как и других, сплотиться. Я полностью убежден, что, если эти две страны сблизятся, у них будет огромная возможность мобилизовать других и убедить их, что имеющиеся разногласия могут быть преодолены», — добавил он.

Гутерреш официально вступит в должность генсека в январе 2017 года.