Япония пригрозила покинуть ЮНЕСКО из-за «предвзятости»

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида подтвердил задержку выплаты ежегодного взноса ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день выплата взноса не осуществлена. По поводу дальнейшего мы будем принимать решение в комплексе», — сообщил Кисида на пресс-конференции.

Ежегодная выплата Японии составляет около 30 млн долларов и является самой большой среди прочих стран-участников организации.

В октябре 2015 года Токио опротестовал внесение в наследие ЮНЕСКО» Память мира» документов о событиях 1937 года, называемых Нанкинской резней. Япония заявила, что настаивает на реформировании системы регистрации документов в наследии «Память мира». В противном случае, она может пересмотреть решение о своем участии в программе финансирования организации.

Историки утверждают, что в 1937 году оккупационными японскими войсками в Нанкине было убито от 200 до 300 тысяч человек, включая мирных жителей. Однако среди ученых нет общей точки зрения по количеству убитых и их составу. Япония, в целом, признает массовое убийство, но, ссылаясь на недостаток фактологического материала, считает невозможным указывать точные цифры погибших.