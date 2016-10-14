Кадыров назвал цель нападения на дочь Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нападение на 16-летнюю дочь борца Федора Емельяненко было совершено для разжигания межнациональной розни. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте руководства республики.

«Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная чья она дочь», — пишет Кадыров.

Поэтому, добавляет он, преступника «судить следует не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни».

Кадыров отметил, что Чечня готова оказать помощь в поиске и поимке нападавшего. «Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие», — говорится в заявлении.

Нападение на дочь Емельяненко было совершено, судя по данным информагентств, 11 октября. Мужчина славянской внешности ударил девушку в грудь и живот. В больнице ей поставили диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости». 13 октября стало известно, что девушку выписали из больницы.

Полиция расследует дело по статье «побои». Нападение произошло на фоне конфликта Емельяненко с руководством Чечни из-за того что он раскритиковал проведение детских единоборств без средств защиты. На тех выступлениях победу одержали три сына Кадырова.