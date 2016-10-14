Нанимателей соцжилья освободили от платы за капремонт

Минюст и Генпрокуратура отклонили приказ Минстроя России, обязывающий нанимателей социального жилья делать взносы за капремонт. Об этом сообщила депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская, передает «Интерфакс».

Хованская рассказала, что в приказе Минстроя были прописаны методические рекомендации по размеру взимаемых средств за социальный наем жилья.

При этом в плату за пользование таким жильем был включен и взнос на капитальный ремонт.

«То, что собственник перекладывает свои обязанности на социального нанимателя — незаконно», — подчеркнула депутат.

Напомним, что программа капремонта рассчитана на 30 лет. Размер взносов изменяется с учетом инфляции, а также в зависимости от региона.