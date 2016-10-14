Кабмин одобрил законопроект о капитальном ремонте жилых домов

Российское правительство выступило в поддержку законопроекта, регламентирующего порядок организации капитального ремонта многоквартирных домов, которым он требовался еще до приватизации. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минстроя РФ.

В сообщении говорится, что одобренный правительством законопроект предусматривает введение единого механизма «выполнения муниципалитетом задолженности по проведению капремонта».

Теоретически, как гласит российский Жилищный кодекс, органы местного самоуправления должны были привести жилые дома в надлежащее состояние еще до начала приватизации, однако в кодексе не были установлены общие правила выполнения этого требования, и возникли разночтения.

Новый законопроект предполагает унификацию подхода к проведению капремонта в многоквартирных домах: если бывший наймодатель (орган местного самоуправления) принял решение о капитальном ремонте здания до приватизации первой квартиры, но в результате так ничего и не отремонтировал, эта обязанность будет закреплена за муниципалитетом.

В документе прописано: орган местного самоуправления должен будет перечислить средства на капремонт либо на счет регионального оператора, либо на специальный целевой счет.

Напомним, ранее Конституционный суд РФ постановил, что государство должно соблюдать обязательства перед жильцами домов, которым требовался капитальный ремонт на момент приватизации квартир.