В ходе КТО на территории Кабардино-Балкарии ликвидированы три боевика

В Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР) проводилась контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы три боевика — главарь банды и два его сообщника, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, ликвидированные боевики были причастны к убийствам полицейских в республике.

«Интерфакс» со ссылкой на свои источники в силовых структурах КБР сообщает, что боевиков задержали при проверке документов в зоне действия режима КТО. Трое мужчин ехали на легковом автомобиле и отказались остановиться по требованию силовиков, после чего начали стрелять и были уничтожены ответным огнем.

РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах республики, утверждает, что режим КТО был введен с 21:15 в административных границах населенных пунктов Мир, Каменка, Шалушка и Яникой. В окрестностях последнего были обнаружены боевики, которые при попытке задержания открыли огонь по участникам спецоперации и были ликвидированы в ходе перестрелки.