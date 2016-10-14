Посольство РФ в Киеве пикетировали крымские татары и «Правый сектор»

Украинские националисты и крымские татары — в общей сложности около 60 человек — сегодня, 14 октября, провели две акции протеста у здания российского посольства в Киеве. Митинги, по словам представителя дипмиссии, носили мирный характер, передает ТАСС .

Крымские татары протестовали против проведенного 12 октября в Крыму задержания пятерых жителей полуострова по подозрению в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Хизб ут-Тахрир». Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Под посольством России в Киеве скоро начнется перформанс "В 6 утра я виноват", который расскажет об обысках в Крыму 12 октября pic.twitter.com/XMXp33gHyF — Крым. Реалии (@krymrealii) 14 октября 2016 г.

Вторую акцию протеста организовали представители запрещенной в России украинской радикальной организации «Правый сектор», которые обступили здание и скандировали лозунги антироссийского содержания.

В киевской полиции уточнили, что обе акции прошли «мирно, без вмешательства правоохранителей» и длились примерно полчаса.